Aramis : encore du rouge !

(Boursier.com) — Encore -7% au compteur pour Aramis. Le titre du spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers aligne une quatrième séance de baisse marquée ce lundi avec plus de 18% de pertes sur la séquence. Un repli difficile à appréhender alors que le groupe a relevé ses objectifs 2022 la semaine passée, tablant désormais sur une croissance de plus de 45% de ses volumes de livraisons, contre plus de 30% auparavant, avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 1,6 milliard d'euros (contre plus de 1,5 milliard précédemment). Par ailleurs, le Groupe s'est fixé un objectif de marge d'EBITDA ajusté d'environ 1,5%.

Sous les 14 euros, l'action s'affiche désormais très en deçà de son cours d'introduction de juin dernier, à 23 euros.