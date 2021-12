Aramis : début de séance volatil

(Boursier.com) — En nette hausse en début de séance, Aramis évolue désormais autour de l'équilibre, autour des 16,6 euros, encore bien en deçà de son cours d'introduction (23 euros). Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers a pourtant relevé ses objectifs 2022, tablant désormais sur une croissance de plus de 45% de ses volumes de livraisons, contre plus de 30% auparavant, avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 1,6 milliard d'euros (contre plus de 1,5 milliard précédemment). Par ailleurs, le Groupe s'est fixé un objectif de marge d'EBITDA ajusté d'environ 1,5%.

Sur l'exercice 2021, la firme a enregistré une marge d'EBITDA ajusté pro forma de 2,7%, en ligne avec les objectifs, dans un contexte d'investissements marketing soutenus au service de la croissance. Le chiffre d'affaires pro forma a atteint 1,361 milliard d'euros, en hausse de 25,9% sur un an.

Citi parle de résultats solides et souligne que la révision à la hausse des prévisions pour l'unité 'B2C' est "encourageante" et indique une forte demande des consommateurs pour acheter des voitures d'occasion en ligne. Le niveau d'investissement implicite plus élevé pourrait "légèrement réduire l'éclat" de la publication, mais le maintien d'une marge Ebitda positive pour l'exercice 2022 allié à une accélération de la croissance "semble impressionnant".