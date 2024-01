Aramis : comptes salués

(Boursier.com) — Aramis grimpe de 8% à 3,87 euros ce jeudi, alors que le Chiffre d'affaires du 1er trimestre est ressorti à 527 millions d'euros, en hausse de 20%. Les ventes totales de véhicules à particulier sont ressorties en progression de 31,9% par rapport au 1er trimestre 2023, à 26.442 unités, soit une surperformance de +31 points par rapport au marché. Cette performance a été tirée par l'ensemble des pays, avec une croissance à deux chiffres, à l'exception de l'Espagne qui poursuit sa transition.

"Via son important réseau de fournisseurs, ses équipes aguerries, ses solutions de data et technologiques, Aramis Group est en mesure d'identifier rapidement les opportunités d'approvisionnement les plus compétitives, dans un marché dont le fonctionnement tend à se normaliser" a commenté le groupe.

Les objectifs 2024 ont été confirmés : à périmètre constant, les volumes de véhicules B2C vendus par Aramis Group dépasseront le jalon des 100.000 unités et le Groupe génèrera un EBITDA ajusté au moins 2 fois supérieur à celui réalisé en 2023. Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley reste à 'pondération de marché' sur Aramis avec un objectif de cours relevé de 4,90 à 5 euros...