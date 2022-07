Aramis ajuste ses ambitions

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2022, clos le 30 juin, le chiffre d'affaires du Groupe Aramis a atteint 458 millions d'euros, en hausse de +20,1% par rapport au 3e trimestre 2021 (381,2 ME au T3 2021).

Le marché de l'automobile s'est encore complexifié sur la période. Sur le segment des véhicules reconditionnés, priorité stratégique du Groupe et représentant désormais 89% de ses volumes B2C au 3e trimestre 2022, un certain attentisme des consommateurs est noté depuis quelques semaines. Sur celui des véhicules pré-immatriculés, la tendance négative s'est accentuée, alors que l'approvisionnement pour ce type de véhicules est devenu très compliqué du fait de la pénurie durable de véhicules neufs sur fond de perturbations persistantes des chaînes de production (semi-conducteurs, guerre en Ukraine, Covid-19).

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires d'Aramis ressort à 61,8 ME (52,97 ME un an plus tôt).

Perspectives

Dans un marché devenu volatil, Aramis Group adapte son offre de produits et services, accélère la rotation de ses stocks et maintient sa structure de coûts sous contrôle, afin de protéger son bilan et sa profitabilité.

Le Groupe s'attend à ce que sur les prochains trimestres ses volumes de vente sur le segment des véhicules pré-immatriculés restent sur des niveaux très bas. Ses volumes de vente sur le segment des véhicules reconditionnés devraient continuer à croître, portés par les dynamiques sous-jacentes du marché (notamment le caractère incontournable de la mobilité via l'automobile et la digitalisation en cours de la distribution de voitures), indépendamment d'éventuels décalages de certains achats par les ménages.

Les prix de vente restent élevés, bien qu'ils soient en phase apparente de stabilisation au 3e trimestre 2022. La marge brute unitaire (GPU) devrait baisser, ressortant au 2e semestre 2022 à un niveau moyen inférieur de l'ordre de 10% à celui atteint au 1er semestre 2022 (2.311 euros), avant de se stabiliser autour des 2.150euros par unité en moyenne, en ligne avec les objectifs communiqués lors de son introduction en bourse.

Les objectifs annuels 2022 sont ajustés comme suit :

- Un chiffre d'affaires supérieur à 1,7 milliard d'euros (inchangé) ;

- Une croissance de l'ordre de +40% des volumes de véhicules reconditionnés (vs supérieure à +45% précédemment) ;

- Un Ebitda ajusté négatif entre -10 et -12 ME (vs positif précédemment).

Ces objectifs s'entendent à périmètre constant. En d'autres termes, ils n'intègrent pas l'impact de l'acquisition d'Onlinecars, dont l'intégration au périmètre de consolidation est prévue au début du prochain exercice fiscal du Groupe.