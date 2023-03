Aramco signe une lettre d'intention avec Geely et Renault Group pour rejoindre la nouvelle entreprise de groupes motopropulseurs à faibles émissions

(Boursier.com) — Aramco a signé une lettre d'intention en vue de devenir éventuellement actionnaire minoritaire de la nouvelle entreprise de groupes motopropulseurs (PWT), qui sera créée par Geely Holding Group (Geely Holding), Geely Automobile Holdings Limited (Geely Auto HK.0175) - collectivement dénommés ci-dessus "Geely" - et Renault Group. La nouvelle société se consacrera aux technologies de groupes motopropulseurs thermiques et hybrides.

L'investissement d'Aramco serait utilisé pour soutenir la croissance de la société et contribuer à la recherche et au développement, notamment en ce qui concerne les solutions de carburants synthétiques et les motorisations hydrogènes de future génération. Il est prévu que Geely et Renault Group conservent des parts égales dans la nouvelle société indépendante.

Avec un réseau mondial de 17 usines de groupes motopropulseurs et de 5 centres de 'R&D' répartis sur 3 continents, la future société sera un founisseur mondial à part entière et aura une capacité totale de plus de 5 millions de transmissions et moteurs thermiques, hybrides et hybrides rechargeables par an pour fournir plus de 130 pays et régions.

Luca de Meo, CEO de Renault Group : "Ce partenariat avec Aramco va permettre de faire passer à la vitesse supérieure l'activité de groupes motopropulseurs que nous développons avec Geely Group. Il va lui donner une longueur d'avance dans la course à la technologie thermique à très faibles émissions. L'entrée d'Aramco apporte un savoir-faire unique pour développer des innovations de rupture en matière de carburants synthétiques et d'hydrogène".

Daniel Li, CEO du groupe Geely Holding : " Nous souhaitons la bienvenue à Aramco, qui nous rejoint dans la création d'une entreprise leader mondial dans le domaine des groupes motopropulseurs durables. L'investissement d'Aramco est une reconnaissance, par les leaders de l'industrie mondiale, des perspectives commerciales pour les groupes motopropulseurs et une vision pionnière sur les carburants à faible teneur en carbone ou sans carbone, tels que le méthanol et l'hydrogène".

Mohammed Y. Al Qahtani, Aramco Executive Vice President of Downstream : "Cette lettre d'intention représente une nouvelle étape importante dans notre engagement continu dans les technologies des transports et offre une base pour soutenir la recherche et le développement d'Aramco dans le domaine de l'innovation des moteurs. Notre projet de collaboration avec Geely et Renault Group soutiendra le développement des groupes motopropulseurs dans l'ensemble de l'industrie automobile, et s'inscrit dans le cadre de nos efforts plus larges sur l'ensemble de nos opérations mondiales".

