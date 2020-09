Aquila : vive croissance du bénéfice

(Boursier.com) — Aquila annonce ses comptes du premier semestre 2020. Suite au déclenchement du confinement lié à la crise sanitaire au début du printemps dernier, le groupe a enregistré une forte augmentation de commandes exceptionnelles en vue de sécuriser et filtrer l'accès du public durant les heures d'ouvertures des banques, administrations et grandes surfaces alimentaires notamment. Sur la période, le chiffre d'affaires a cru de plus de 33% à 15,93 millions d'euros. Le résultat d'exploitation s'est accru de plus de 60% à 707.000 euros et le résultat net est en forte croissance de plus de 66% à 514.000 euros. "Ces chiffres sont aussi exceptionnels que la période traversée et mettent en lumière le lien fort qui existe entre nos métiers et la société dans son ensemble lorsque les circonstances accroissent le besoin de sécurité de nos institutions et de nos concitoyens", ajoute Aquila.

"Pour autant, nous ne parvenons pas à nous réjouir de telles 'performances' et souhaitons, comme nous tous, un retour à la normale", conclut le groupe.