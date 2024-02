Aquila : une 30e année de croissance

(Boursier.com) — Avec une croissance modérée de 3,8% sur l'ensemble de l'exercice, Aquila signe son 30e exercice de croissance positive sans exception. Son chiffre d'affaires ressort ainsi à 34,75 millions d'euros (33,43 ME en 2022). "Notre développement au long cours poursuit sa trajectoire positive dans un marché de la sécurité structurellement en crise", commente le management.

Perspectives

Dans un contexte globalement incertain et difficile, Aquila pense pouvoir poursuivre son développement dans les mois et les années à venir. "La consolidation de notre projet devant tenir compte des évolutions réglementaires récentes, nous avons opéré avec succès la fusion entre Aquila et Aquimedia, notre centre d'appels au profit d'Aquila", rappelle le groupe.