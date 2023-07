Aquila publie un CA total au 1er semestre, en hausse de 5,3%

(Boursier.com) — Aquila , 1er réseau d'intervention sur alarme en France, publie son activité marquée par CA total au 1er semestre de 15,08 ME, en hausse de 5,3%.

La direction commente : "Avec cette croissance du chiffre d'affaires de 5,3%, le premier semestre 2023 s'inscrit dans une dynamique positive. Si les contrats historiques et pérennes portent toujours notre développement, la croissance constatée est notamment le fruit de la mise en oeuvre progressive des contrats gagnés en 2022. Dans un contexte général assez difficile, nous nous attachons à soutenir l'activité de l'ensemble de nos sous traitants qui subissent de plein fouet inflation et pénuries de main-d'oeuvre. Ces difficultés sont maîtrisées et mutualisées grâce à la force de notre organisation territoriale en réseau".

Prochain rendez-vous le 29 septembre 2023 avec les résultats du premier semestre 2023.