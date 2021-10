Aquila : le résultat net recule de 10% au 1er semestre

(Boursier.com) — Les résultats d'Aquila, au 1er semestre 2021, pâtissent de la comparaison avec ceux du 1er semestre 2020 qui fut, à tous égards, exceptionnel en raison de la pandémie et du 1er confinement. Sur la période, le chiffre d'affaires a décru de plus de -6% à 14,86 millions d'euros (15,93 ME au 1er semestre 2020).

Le résultat d'exploitation s'est réduit de -15% à 598 kE. Le résultat net est en repli de -10,3% à 461 kE (514 kE en 2020).

"Ces chiffres signent un retour progressif à la normale dont nous ne pouvons que nous réjouir", explique le management qui poursuit : "Notre organisation a fait la preuve de sa résistance et de sa résilience dans un contexte global très instable et nous poursuivons notre chemin dans un contexte qui semble, à ce stade, vouloir se stabiliser. Nous envisageons notre avenir avec sérénité et prudence quant à l'impact durable qu'aura généré cette crise encore en cours pour nos clients et partenaires".