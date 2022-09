Aquila : lame de fond !

(Boursier.com) — Aquila publie pour son premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 14,24 millions d'euros en baisse de 4,2%, un résultat d'exploitation en déclin de 58% à 252 KE (soit une marge de 1,8%) et un résultat net de 178 KE en retrait de 61%. Le groupe explique que l'accumulation des crises nationales et internationales impacte les 300 entreprises de sécurité composant son réseau. L'inflation des prix des consommables, la raréfaction des ressources humaines et l'augmentation des coûts de main d'oeuvre ont "déclenché une lame de fond nationale impactant l'ensemble des acteurs du marché", estime le groupe, ajoutant que les marges de ses prestataires sont historiquement et structurellement trop faibles. Afin d'endiguer le phénomène structurel, le groupe a déjà anticipé la mise en oeuvre d'un plan concerté impliquant un fort et net engagement des clients historiques, qui devront accompagner Aquila sur le long terme dans la reconstitution de ses résultats.