Aquila : l'activité annuelle progresse de 14,25%

(Boursier.com) — Aquila dévoile un chiffre d'affaires de 7,78 millions d'euros au quatrième trimestre, en hausse de 19,14%. Sur l'ensemble de l'année, les revenus augmentent de 14,25% à 26,3 ME. Le groupe évoque de bonnes perspectives et aborde ce nouvel exercice " avec sérénité engagement et humilité " au service de ses clients.