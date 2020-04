Aquila est bénéficiaire de 710 kE en 2019

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires en augmentation de près de +15%, Aquila réalise une belle année de croissance en 2019. Son chiffre d'affaires s'établit ainsi à 26,43 ME.



Le résultat d'exploitation est en forte hausse de plus de +36,6% à 1,2 ME (0,88 ME en 2018).

Le résultat net progresse de presque 11% à 0,71 ME (+0,64 ME en 2018).

En 2019, nous avons piloté un Réseau de plus de 300 prestataires au service de plus de 650.000 protégés soit 150.000 de plus que l'an dernier , commente le management : C'est un exercice enthousiasmant au cours duquel nous avons consolidé nos acquis .