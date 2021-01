Aquila dégage près de 15% de croissance de chiffre d'affaires en 2020

Aquila dégage près de 15% de croissance de chiffre d'affaires en 2020









(Boursier.com) — Pour l'exercice 2020, Aquila réalise un chiffre d'affaires annuel de 30,23 millions d'euros, en hausse de 14,9% par rapport à 2019 (26,3 ME). Le dernier trimestre, à 6,69 ME, est en repli de -14%.

2020, pour nous, comme pour l'ensemble de la société française aura été, à tous points de vue, totalement inédit. Nous abordions l'exercice en confiance, mobilisés par une croissance que nous attendions assez soutenue. Le surgissement de la pandémie a tout bousculé tant pour notre organisation au travail que pour la gestion des flux. Au 2e trimestre, le chiffre d'affaires a bondi en raison notamment de la nécessité d'accompagner le premier confinement de mesures de sécurité plus importantes, plus nombreuses et adaptées à ce contexte exceptionnel partout dans le pays. Puis le rythme est redevenu "normal" jusqu'à enregistrer une baisse de l'activité à l'occasion du 1er couvre feu et du second confinement qui ont, cette fois, fait reculer les besoins en sécurité. Nous achevons cet exercice en croissance de près de 15% pour un chiffre d'affaires qui atteint pour la première fois les 30 ME. Nous remercions nos collaborateurs et nos partenaires qui se sont mobilisés comme jamais au service de nos clients, toujours plus nombreux et toujours aussi fidèles , commente le management qui conclut : La reconduction de tous les contrats en cours nous autorise à une relative et optimiste sérénité.

L'action Aquila est sur un cours de 7,75 euros.