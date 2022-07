Aquila choisit de sacrifier ses marges

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Aquila au 1er semestre 2022 est en légère baisse de -4,34% à 14,31 millions d'euros. Le repli constaté sur le 1er trimestre (-7,69%) est plus net qu'au 2e trimestre (-1,28%). Il est lié au désengagement de marchés anciens devenus trop peu rentables. Le repli ralentit donc nettement dès le second trimestre à la faveur de nouveaux marchés naissants récemment conquis.

Par ailleurs, l'accumulation, la répétition et la persistance des crises nationales et internationales entraînent des conséquences factuelles qui impactent le quotidien et les coûts de fonctionnement des 300 entreprises de sécurité qui composent notre Réseau.

"L'inflation des prix des consommables, l'augmentation des coûts de main d'oeuvre et la raréfaction des ressources humaines ont déclenché une lame de fond nationale qui couvait depuis très longtemps", explique Aquila. "Si jusqu'à présent Aquila faisait son affaire de mutualiser les hausses conjoncturelles des prix de prestataires chaque année un peu plus nombreux à les réclamer, nous affrontons désormais un mouvement massif de revalorisation des conditions de l'ensemble de nos sous-traitants partenaires. Nous y faisons face au point de sacrifier cette année une part significative de nos propres marges puisque cette vague nous touche bien plus largement et profondément que toutes les autres années".

Pour autant, les perspectives d'Aquila restent bonnes, notamment sur le coeur de métier, l'intervention sur alarme, qui bat des records de consommation mois après mois