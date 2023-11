Aquila affiche plus de 5% de croissance d'activité sur 9 mois

(Boursier.com) — Le réseau d'intervention sur alarme Aquila enregistre un chiffre d'affaires de 8,28 millions d'euros au 3e trimestre 2023, en croissance de +6,29%.

Il porte le chiffre d'affaires cumulé sur 9 mois à 23,35 ME (22,10 ME à la même date en 2022), soit une croissance cumulée de 5,65% pour les 9 premiers mois de l'exercice. "Cette performance confirme que le contexte inflationniste d'une part et les difficultés rencontrées au titre des métiers en tension qui frappent nos fournisseurs locaux d'autre part, n'obèrent pas notre capacité à poursuivre notre développement", souligne le management qui poursuit : "La consolidation de notre projet devant tenir compte des évolutions réglementaires récentes, nous opérons dans l'intervalle la fusion entre Aquila et Aquimedia, notre centre d'appels ; au profit d'Aquila".