Aquila : 2021, une année de transition

(Boursier.com) — Pour 2021, Aquila réalise un chiffre d'affaires de 29,76 millions euros, en repli de -1,03% par rapport à 2020 (30,07 ME). Le résultat d'exploitation ressort à 1,01 ME (1,08 ME un an plus tôt). Il est en recul de -6,48% sur 1 an.

Au final, le résultat net de 2021 est un gain de 0,67 ME, en légère baisse de -2,9% par rapport à 2020 (0,69 ME en 2020).

L'année 2021 s'est révélée un exercice transitionnel, consécutif à deux exercices atypiques. Le chiffre d'affaires est en léger repli ainsi que le résultat d'exploitation et le résultat net, qui sont impactés par le retour à une situation normale post-pandémie.

Retour du dividende

Les deux précédents exercices, marqués par l'inquiétude généralisée, n'ont pas fait l'objet de versement de dividendes ce qui a permis à Aquila de reconstituer une saine et solide trésorerie.

Par conséquent, le 1er réseau d'intervention sur alarme en France va proposer, à l'Assemblée générale du 24 mai, de verser un dividende de 0,35 euro par action. "Malgré les crises successives que nous traversons à l'unisson de la société dans son entièreté, nous souhaitons marquer notre confiance en l'avenir", commente le management.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre

Au 1er trimestre 2022, le chiffre d'affaires d'Aquila s'établit à 6,6 ME. Le rythme décélère, notamment en raison de la non-reconduction de deux marchés relativement significatifs arrivés à terme. "Nous n'avons pas été en mesure de renouveler aux vils prix qui ont été retenus", explique Aquila qui poursuit : "L'écart entre les déclarations éthiques relatives aux politiques d'achats et la moins-disance constatée est une constante déstabilisante qui sera un des enjeux cruciaux pour les temps qui viennent".

Perspectives

Pour 2022, de nombreux projets de développements sont déjà en cours de déploiement et devraient permettre à Aquila, à moyen terme, non seulement de compenser mais encore de retrouver des niveaux de croissance plus compatibles avec son histoire.