Aptorum satisfait des résultats de phase I SACT-1

Aptorum annonce les données finalisées de l'essai clinique de Phase 1 pour SACT-1, une petite molécule médicamenteuse repositionnée ciblant le neuroblastome et potentiellement d'autres types de cancer.

L'essai clinique de Phase 1 pour SACT-1 était une étude de biodisponibilité et d'effet alimentaire ouverte, randomisée, en 3 périodes, en 3 séquences, croisée à dose unique de SACT-1 (suspension orale) auprès de volontaires adultes sains. L'objectif principal de cette étude était d'évaluer la biodisponibilité relative de 150 mg de SACT-1 (suspension orale) en conditions de jeûne et d'alimentation. Les objectifs secondaires visaient à évaluer l'innocuité, la tolérance et tout allongement potentiel de l'intervalle QT après une administration orale unique de 150 mg du médicament évalué dans des conditions de jeûne et d'alimentation chez des sujets adultes sains.

Les traitements de l'étude ont été bien tolérés et aucun des sujets n'a dû interrompre sa participation à l'étude à la suite d'événements indésirables. Aucun événement indésirable grave n'a été signalé au cours de l'étude. Les données cliniques de Phase 1 ont aussi laissé supposer que tout intervalle QT après administration orale de SACT-1 à 150mg se situait bien dans les limites cliniquement acceptables. Pour ce qui est de la biodisponibilité relative dans la condition Fed vs Fasted, l'ASC 0-tlast, l'ASC 0-? le ratio Cmax du SACT-1 étaient de 189,87%, 189,43%, et 205,25% respectivement.

La société compte rencontrer la FDA américaine pour une réunion de fin de Phase 1 "dès que possible" et envisage une soumission pour un essai clinique de Phase 1b/2a chez les patients atteints de neuroblastome.