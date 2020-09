Aptorum Group : perte nette de -7 ME au 30 juin

(Boursier.com) — La biotech américaine cotée à Paris, Aptorum, a vu son chiffre d'affaires atteindre 327 K$ au 30 juin pour les six premiers mois de l'année, contre 239 K$ un an plus tôt. La perte nette totale est de -6,96 M$, contre -9,64 M$ pour les six premiers mois de 2019. Les dépenses de R&D ont accéléré à 4,32 M$, contre 2,71 M$ un an plus tôt.