APRR : le trafic recule de 9% au 1er trimestre

APRR : le trafic recule de 9% au 1er trimestre









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 567,3 millions d'euros au 31 mars 2020 (602,3 ME au 31 mars 2019) soit une baisse de -5,8%.

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, baisse de -8,2% sur le 1er trimestre 2020, en comparaison avec l'année précédente. Le trafic des véhicules légers baisse de -9,1% sur le trimestre, le trafic des poids lourds régresse de -4,3%. En plus de l'impact des mesures de confinement prises afin de freiner la propagation du Covid-19, le groupe constate que la baisse du trafic s'est accélérée durant la 4e semaine de mars.

Les tarifs de péage font l'objet d'une révision annuelle fixée contractuellement avec l'Etat. Cette année pour APRR et AREA, elle s'est traduite à partir du 1er février 2020 par une hausse moyenne de respectivement +0,87% et +1,07% appliquée à la classe véhicules légers.

Situation financière

APRR et Eiffarie ont renouvelé leurs facilités de crédit bancaire le 20 février 2020 pour 5 ans avec deux extensions possibles d'une année. Elles se composent d'une ligne de crédit bancaire non tirée chez APRR de 2 milliards d'euros et d'un prêt bancaire chez Eiffarie de 1,07 MdE, sans terme de remboursement avant 2023.

APRR a réalisé en janvier 2020 le remboursement de la totalité de ses tombées obligataires prévues sur 2020 pour 1 MdE avec notamment la réalisation de 2 émissions obligataires de 0,5 MdE chacune, l'une faite en janvier à échéance 3 ans pour un coupon de 0% et l'autre faite en avril à échéance 7 ans pour un coupon de 1,25%. Cette dernière comporte le même coupon qu'une souche obligataire existante à maturité de 2027.

APRR a également levé en avril 400 millions de billets de trésorerie à échéance d'un an.

APRR disposait pour elle-même de 1,6 MdE de disponibilités au 31 décembre 2019.

Notation de crédit

Le 17 avril 2020, l'agence de notation Standard & Poor's a réaffirmé la notation de crédit d'APRR à A- avec une perspective 'stable'.