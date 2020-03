April : une légère perte en 2019 mais pas de dividende

(Boursier.com) — Le groupe April enregistre, pour l'année 2019, un chiffre d'affaires consolidé de 1,017 milliard d'euros, en croissance de +2% en publié par rapport à l'an dernier, et un résultat opérationnel courant de 87,6 ME en publié, en progression de +12,5%

La marge brute ressort en hausse de +1,3% en publié, à 457,4 ME. Cette croissance se décompose en une hausse de +6,2% de la branche Santé-Prévoyance et d'une baisse de -6,9% de la branche Dommage, qui est impactée par le reclassement en activités abandonnées de la période.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 87,6 ME, en hausse de +12,5% par rapport à l'exercice 2018 en publié. Cette croissance est portée par la bonne dynamique des activités de courtage grossiste de la branche Dommage.

Sur la période, les éléments non courants ont pour principale origine les cessions et restructurations opérées par le groupe, qui représentent 7,7 ME de charges et 16 ME de dépréciations et provisions. Le résultat opérationnel ressort ainsi à 63,7 ME, en baisse de -13,8% en publié.

Le résultat net (part du groupe) est en perte de -0,8 ME (28,2 ME pour l'année 2018).

Au 31 décembre 2019, April continue d'afficher une structure financière saine, avec 617,4 ME de capitaux propres consolidés (part du groupe), stables par rapport au 31 décembre 2018. L'endettement financier est de 42,1 ME, soit 6,8% des capitaux propres (part du groupe), constitué d'un emprunt conclu en 2017 à des conditions de marché favorables et d'engagements pris dans le cadre de la politique de croissance externe du groupe (compléments de prix et engagements de rachat de minoritaires).

Situation financière

Cependant, le Conseil d'administration va proposer à l'Assemblée générale de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019.

Perspectives

Pour l'année 2020, le groupe April va poursuivre les actions déjà engagées et va continuer le recentrage autour de ses 5 marchés phares : la santé et prévoyance des particuliers, des professionnels et TPE ; l'assurance emprunteur ; la santé internationale et les niches en dommage.

April Compte développer ses activités par la croissance organique et par des acquisitions ciblées, tout en poursuivant la transformation du groupe.