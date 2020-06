April scelle un partenariat stratégique avec onepoint

(Boursier.com) — April s'associe à onepoint, l'acteur de référence de la transformation digitale des entreprises, afin de lancer April X, son hub digital dédié à l'expérience client, qui sera basé à Lyon, siège historique du groupe. April s'appuiera sur l'expertise et les savoir-faire uniques de onepoint pour concevoir et expérimenter des solutions digitales et technologiques au service de ses partenaires courtiers et de ses assurés. April avait engagé en 2019 sa mue digitale, et lancé des solutions inédites telles qu'une Marketplace en assurance emprunteur. Le groupe va désormais accélérer pour créer une véritable plateforme de distribution digitale, au service de ses clients, et permettre à ses partenaires de devenir des acteurs du digital.

April X sera basé à Lyon, siège du groupe, et comptera à terme une centaine de personnes (collaborateurs, notamment des talents de la data et du digital, start-ups ou partenaires digitaux), qui développeront au quotidien des solutions digitales. Avec April X, "April se projette dans un monde digitalisé". Son lancement constitue la première étape d'un partenariat de long terme entre April et onepoint qui continuera à accompagner le groupe sur les volets Digital et IT de son plan de transformation dans les prochaines années.