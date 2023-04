April renforce son tour de table

(Boursier.com) — April a clôturé son tour de table avec ses nouveaux actionnaires, en tête desquels le fonds d'investissement KKR.

L'équipe dirigeante d'April s'associe par ailleurs à 4 grands investisseurs français et ouvre le capital à ses salariés pour créer un ensemble minoritaire de long terme.

Cette étape ouvre une nouvelle séquence pour le groupe, qui affiche de grandes ambitions sur l'ensemble de ses marchés en France et à l'international.

Après une première phase réussie de transformation du groupe avec CVC, APRIL a déterminé une nouvelle feuille de route visant à :

- Accélérer son développement sur les marchés de l'emprunteur, de la santé / prévoyance, du dommage de niches, de l'assurance santé internationale et de la gestion de patrimoine,

- Amplifier sa digitalisation au service de ses partenaires courtiers et assurés,

- Améliorer l'expérience client sur l'ensemble de ses activités,

- Accélérer sa dynamique d'acquisitions, en France et à l'international.

Pour soutenir cette nouvelle étape de croissance et se donner les moyens de devenir un acteur d'envergure mondiale, le groupe April s'est adossé à KKR, société d'investissement internationale de premier plan, qui a mobilisé son fonds long terme avec un horizon d'investissement de 8/10 ans.

En parallèle, les dirigeants d'April ont décidé de créer un bloc minoritaire de long terme pour participer à pérenniser la trajectoire de succès d'une entreprise qui célèbre cette année ses 35 ans.

Des investisseurs de renom, qui ont pour vocation de réaliser des investissements directs dans des projets entrepreneuriaux se sont engagés : Arkéa Capital, filiale du Crédit Mutuel Arkéa ; le groupe Burrus, spécialisé dans le courtage en assurance, la gestion financière et la technologie ; Evolem, family office du fondateur d'April, Bruno Rousset ;Téthys Invest, holding d'investissement de la famille Bettencourt Meyers.

Enfin, April porte le projet d'ouvrir le capital à l'ensemble des salariés du groupe à travers un FCPE (Fonds commun de placement d'entreprise) qui verra le jour dans les prochains mois.