April : Persée monte sur les 10% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 11 décembre 2019 par l'AMF, la société de droit luxembourgeois Persée Participations, contrôlée par M. Christian Burrus, a déclaré à l'Autorité française des marchés financiers avoir franchi en hausse, le 9 décembre 2019, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société April, et détenir 4.147.805 actions April représentant autant de droits de vote, soit 10,11% du capital et 10,09% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions April hors marché, a précisé par ailleurs le déclarant à l'Autorité des marchés financiers.