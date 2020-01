April : Persée confirme sa sortie

Crédit photo © Google Street View

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 2 janvier 2020 par l'AMF, la société de droit luxembourgeois Persée Participations - contrôlée par M. Christian Burrus - a déclaré avoir franchi en baisse, le 31 décembre 2019, les seuils de 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société April, et ne plus détenir aucune action de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions April hors marché.

Andromeda Investissements, une société de reprise indirectement détenue par des fonds gérés par CVC Capital Partners, avait auparavant déclaré avoir conclu le 30 décembre 2019 avec Persée Participations un contrat d'acquisition portant sur les 4.178.649 actions April détenues par Persée Participations et représentant 10,18% du capital et 10,18% des droits de vote, à un prix de 22 euros par action April. Persée Participations réinvestira une partie de son produit de cession en instruments de fonds propres aux côtés de CVC et Evolem. Andromeda Investissements détient désormais 99,01% du capital et 98,71% des droits de vote d'April. Comme annoncé lors de l'offre publique d'achat simplifiée initiée le 11 juillet 2019, Andromeda Investissements confirme son intention de déposer une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire portant sur les actions April non encore détenues par elle.