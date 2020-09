April participera aux Journées du Courtage les 15 et 16 septembre

April participera aux Journées du Courtage les 15 et 16 septembre









Crédit photo © Google Street View

(Boursier.com) — Comme chaque année, April participera au rendez-vous annuel des professionnels de l'assurance et du courtage qui se tient les 15 et 16 septembre au Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot. L'équipe d'April donne rendez-vous sur le stand : no PA184