April : nouvelle charge de 21 ME pour l'exercice 2019

(Boursier.com) — April a conclu, le 10 décembre, avec l'administration fiscale française un accord relatif à la proposition de rectification faisant suite aux investigations portant sur la territorialité de l'activité de réassurance de sa filiale Axeria Re, implantée à Malte.

Cet accord est définitif et conduit April à inscrire dans ses comptes, en sus de la provision de 20 ME déjà constatée, une charge non courante de 21,1 ME pour l'exercice 2019.