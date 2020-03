April : l'offre de retrait se précise

April : l'offre de retrait se précise









Crédit photo © Google Street View

(Boursier.com) — Le cabinet Finexsi, représenté par Olivier Peronnet, a été désigné en qualité d'expert indépendant appelé à se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières d'une offre publique de retrait qui sera suivie d'un retrait obligatoire d'April de la cote.

Andromeda Investissements, actionnaire majoritaire détenant 99,01% du capital et 98,71% des droits de vote d'April, envisage de soumettre à l'Autorité des Marchés Financiers, dès que possible après l'annonce des résultats annuels du groupe April au titre de l'exercice 2019, une offre publique de retrait qui sera suivie d'un retrait obligatoire portant sur les actions April non encore détenues par elle.