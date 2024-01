April et DLPK se rapprochent pour créer un leader de l'épargne

(Boursier.com) — Le groupe April et le groupe DLPK entrent en négociations exclusives en vue de conclure un partenariat stratégique. Avec 15 milliards d'encours, ce rapprochement hisserait April et DLPK comme un acteur leader sur le marché français de l'épargne et des solutions d'investissements.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe April, qui confirme ses fortes ambitions sur un marché de l'épargne qui offre de nombreuses perspectives et opportunités de développement avec le courtage de proximité. April affirme ainsi sa volonté de s'associer aux meilleurs acteurs pour devenir un leader de ce marché en France comme en Europe.

La transaction devrait intervenir au cours du 2e trimestre 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et à l'issue des procédures applicables, en matière juridique et sociale.

Rappelons que le groupe DLPK est un acteur de référence dans les domaines de l'épargne et de la gestion d'actifs. Le groupe déploie son expertise dans la distribution de solutions patrimoniales multicanales, la conception et la gestion de produits d'épargne et de prévoyance (assurance vie, compte titres, épargne salariale) ainsi que les solutions financières innovantes. Ce rapprochement stratégique avec April permettra au groupe DLPK d'accélérer sa croissance et de consolider son leadership sur le marché français auprès des intermédiaires financiers (CGPI, banque privée, courtiers...) à travers ses marques : Nortia, Nevidis, Nélia Gestion, Nélia Titres, Warold, Go Epargne Entreprise, Tailor AM, Nexo Capital, Linavest. Le groupe DLPK continuera d'être dirigé par l'équipe actuelle emmenée par Vincent Dubois.