April : du renfort

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — April annonce avoir nommé Anne-Gaëlle Moisy Directrice Expérience Client du pôle Assurances de Personnes. "Ce recrutement d'envergure marque une nouvelle étape de la dynamique de transformation du groupe qui a placé l'expérience client au coeur de son plan stratégique Spring lancé en 2020, avec pour ambition d'être à horizon 2023 la marque la plus plébiscitée par ses clients" commente le groupe.

"Le recrutement d'Anne-Gaëlle témoigne des moyens que nous mettons en oeuvre au service de l'expérience de nos 15.000 partenaires courtiers et de nos clients assurés. Forte d'un parcours marqué par l'entrepreneuriat, le digital et la culture du résultat, Anne-Gaëlle va nous permettre d'accélérer encore la transformation de notre expérience client. Ceci en lien étroit avec les équipes qui se retrouvent au sein de notre hub digital APRIL X" explique Sébastien Limousin, Directeur Distribution et Digital du groupe APRIL.

Anne-Gaëlle Moisy interviendra plus particulièrement sur les marchés de la santé / prévoyance du particulier, du pro / TPE et de l'assurance emprunteur. "Le secteur de l'assurance de Personnes a été particulièrement transformé ces derniers mois par la dynamique de libéralisation des marchés au profit du pouvoir d'achat du consommateur mais aussi par l'impact de la crise sanitaire et économique. Avec Anne-Gaëlle, nous partageons la conviction que l'excellence de l'expérience client est un prérequis pour s'y développer et ce recrutement va nous permettre d'accélérer" précise Catherine Charrier-Leflaive, Directrice générale des activités Assurances de Personnes du groupe APRIL.