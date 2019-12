April cède sa filiale de portage de risque

April cède sa filiale de portage de risque









Crédit photo © Google Street View

(Boursier.com) — Nouvelle opération de recentrage pour le groupe April qui conclut un contrat d'acquisition pour la cession d'Axeria Iard, filiale de portage de risque du groupe spécialisée dans l'assurance dommages.

Le contrat d'acquisition, signé avec Watford Holdings Ltd. (Watford), porte sur la vente par le groupe April et l'acquisition par Watford de 100% du capital d'Axeria Iard. Cette opération, soumise à approbation réglementaire, s'inscrit dans la continuité de la stratégie de recentrage et de développement initiée par le groupe April autour des activités de courtage sur 5 marchés phares (la santé et la prévoyance du particulier, des professionnels et des TPE, l'assurance emprunteur, la santé internationale et les niches dommage), annoncée le 18 mars 2019.

Axeria Iard a généré 139,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018.

La cession d'Axeria Iard par le groupe April est subordonnée à l'obtention de l'autorisation préalable de l'ACPR. Elle devrait intervenir durant le 2e trimestre 2020.