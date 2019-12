April cède sa filiale d'assurance voyage

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe April a cédé, le 3 décembre, sa filiale française spécialisée en assurance voyage, April International Voyage, à ses dirigeants actuels, Matthieu Drouet (Directeur général), et Jean-Philippe Lardennois (Directeur général adjoint). Cette décision s'inscrit dans la continuité de la stratégie de recentrage et de développement initiée par le groupe autour des activités de courtage sur 5 marchés phares : la santé et la prévoyance du particulier, des professionnels et des TPE, l'assurance emprunteur, la santé internationale et les niches dommage.

Matthieu Drouet et Jean-Philippe Lardennois se sont positionnés pour reprendre ensemble la société. Après avoir étudié attentivement plusieurs options de repreneurs potentiels, le groupe April a retenu leur projet et les deux parties viennent de signer l'accord de cession définitif.

Dans le cadre de cet accord, April International Voyage change de nom et devient Assurever.