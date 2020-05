April annonce le report de son AG annuelle au 28 août

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'April, qui s'est réuni mercredi, a pris la décision, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19, de reporter la tenue de l'assemblée générale annuelle initialement prévue le 30 juin 2020 au 28 août 2020 conformément aux mesures d'urgence adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19, en particulier l'Ordonnance no 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19.

Cette décision prend en considération les recommandations sanitaires actuelles et vise à améliorer les conditions de tenue de l'assemblée en assurant la sécurité de tous.

Les informations relatives aux modalités et autres dispositions prises pour la tenue de l'assemblée générale annuelle seront communiquées ultérieurement.