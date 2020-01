April : Andromeda Investissements acquiert 10,18% du capital et des droits de vote

April : Andromeda Investissements acquiert 10,18% du capital et des droits de vote









Crédit photo © Google Street View

(Boursier.com) — Andromeda Investissements, une société de reprise indirectement détenue par des fonds gérés par CVC Capital Partners, a déclaré avoir conclu le 30 décembre 2019 avec Persée Participations un contrat d'acquisition portant sur les 4.178.649 actions APRIL détenues par Persée Participations et représentant 10,18% du capital et 10,18% des droits de vote d'APRIL, à un prix de 22 euros par action APRIL.

Persée Participations réinvestira une partie de son produit de cession en instruments de fonds propres aux côtés de CVC et Evolem. La réalisation de la cession est effective ce jour...

Andromeda Investissements détient désormais 99,01% du capital et 98,71% des droits de vote d'APRIL.

Comme annoncé lors de l'offre publique d'achat simplifiée initiée le 11 juillet 2019, Andromeda Investissements confirme son intention de déposer une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire portant sur les actions APRIL non encore détenues par elle. Cette offre sera soumise à la conformité de l'Autorité des marchés financiers dès que possible après l'annonce des résultats annuels du groupe APRIL au titre de l'exercice 2019.

Conformément à l'article 261-1 du règlement général de l'AMF, le conseil d'administration d'APRIL nommera un expert indépendant qui établira une attestation d'équité relative aux conditions financières de l'offre publique de retrait suivie du retrait obligatoire.