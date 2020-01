April : AMA étudie une réorganisation

(Boursier.com) — Dans le cadre de la stratégie de recentrage d'April, initiée en 2018, impliquant notamment le désengagement de certains canaux de distribution direct, la filiale April Mon Assurance (AMA) envisage une réorganisation de son activité. Dans un marché jugé extrêmement concurrentiel, AMA a été confrontée depuis plusieurs années à une situation financière significativement déficitaire, malgré les investissements et plans d'action mis en oeuvre par le groupe pour permettre à cette société d'atteindre l'équilibre financier. April a tenté de retrouver un repreneur total ou partiel pour AMA. Après 18 mois de recherches et en l'absence d'une solution de reprise, AMA envisage la fermeture de son activité de distribution directe physique de produits d'assurance en France métropolitaine, tout en maintenant son activité dans les DROM. Le projet conduirait à la suppression de 203 emplois actuellement actifs, qui pourrait être limitée à environ 180 grâce aux opportunités de reclassement au sein du groupe April.

Le projet de réorganisation a été présenté aux instances représentatives du personnel le 30 janvier lors d'une réunion du Comité Social et Économique d'AMA. Ce projet prévoit un plan de sauvegarde de l'emploi incluant la mise en place d'un accompagnement des salariés conforme aux meilleures pratiques du secteur et d'un ensemble de mesures favorisant le retour à l'emploi, comme l'accompagnement de projets de reprise de l'activité d'une ou plusieurs agences par les collaborateurs qui le souhaiteraient. Les modalités du plan, qui prévoit le maintien du réseau et de la marque d'AMA dans les Départements et Régions d'Outre-Mer (Antilles, Réunion), feront l'objet de discussions et de négociations avec les instances représentatives du personnel dans le cadre du processus engagé le 30 janvier.