April a signé un partenariat stratégique avec KKR pour sa prochaine phase de croissance

(Boursier.com) — Après avoir opéré un recentrage de ses activités autour de la distribution d'assurance et réalisé une transformation en profondeur de son modèle depuis son rachat par CVC Capital Partners en 2019, ce qui lui a permis de renouer avec un niveau de performance élevé, le groupe April annonce avoir signé avec la société d'investissement internationale KKR un partenariat stratégique de long terme. En s'adossant à KKR, APRIL, déjà l'un des leaders du courtage d'assurance en Europe, se prépare à accélérer son développement et sa digitalisation sur les marchés de l'emprunteur, de la santé / prévoyance, du dommage de niches, de l'assurance santé internationale et de la gestion de patrimoine en France et à l'international.

Avec un chiffre d'affaires de 544 ME en 2021, une dynamique de croissance à deux chiffres en 2022 et un NPS qui a progressé de près de 20 points, le groupe a finalisé sa transformation avec plus d'un an d'avance sur ses objectifs. Fort de cette trajectoire ascendante et de sa position de champion français de la distribution d'assurance, le groupe a décidé de réhausser ses ambitions et de se donner les moyens de devenir un acteur de dimension mondiale.

Pour soutenir cette nouvelle étape de croissance, le groupe APRIL sera désormais accompagné par KKR qui, en tant qu'actionnaire majoritaire, apportera son expertise globale en matière d'assurance et de services financiers.

La transaction sera soumise aux approbations légales et réglementaires usuelles.

"APRIL a été créé il y a 35 ans par Bruno Rousset, un entrepreneur visionnaire. A l'issue d'une formidable collaboration avec CVC Capital Partners, nous avons redonné au groupe ses couleurs d'origine et avons l'ambition de perpétuer l'histoire de cette magnifique entreprise et d'en faire un champion français d'envergure mondiale. Nous allons écrire ce nouveau chapitre avec l'équipe dirigeante, nos 2.300 collaborateurs et KKR, au bénéfice de nos partenaires et de nos clients assurés" a déclaré Eric Maumy, Président du groupe APRIL.