Après Mattel, au tour d'Hasbro de confirmer l'extraordinaire santé du marché du jouet

(Boursier.com) — Le marché du jouet ne connaît pas la crise. Mattel l'avait déjà démontré la semaine dernière en dévoilant des comptes impressionnants pour le troisième trimestre, soutenus par la forte demande pour ses produits Barbie et Hot Wheels. Ainsi, sur la période, la firme avait dégagé des revenus en progression de 10% à 1,63 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté par action avait représenté 95 cents, plus du double du consensus. Ynon Kreiz, CEO du groupe, anticipe en outre une saison des fêtes plus forte que la normale...

Ce lundi, c'est au tour d'Hasbro de confirmer cette belle dynamique du marché. Le groupe a lui aussi battu le consensus au troisième trimestre, avec un bénéfice ajusté de 1,88$ par action (1,67$ de consensus) contre 1,84$ un an avant, et des revenus en vive croissance de 13% en glissement annuel à 1,78 milliard de dollars - contre 1,75 Md$ de consensus. Le segment jeux, comprenant le Monopoly ou les cartes 'Magic : L'Assemblée', a progressé de 21% à 543 millions de dollars. Brian Goldner, CEO, évoque une performance résultant du travail des équipes et de la croissance de la demande pour les produits du groupe. Le dirigeant estime qu'en construisant sur le succès des jouets, des jeux et du digital, le groupe se positionne pour délivrer une bonne saison des fêtes, malgré le coronavirus.