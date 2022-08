Après la blague d'Elon Musk sur Manchester United, spéculations autour des Glazer

(Boursier.com) — Au fond du trou alors que la saison ne fait que commencer, les supporters de Manchester United ont pu rêver quelques heures hier soir. Lassés de la gestion du club par la famille Glazer, les fans de l'équipe de Cristiano Ronaldo ont un temps cru que ManU allait être racheté par le fantasque patron de Tesla après un tweet de ce dernier : "et j'achète Manchester United, de rien".

Also, I'm Manchester United — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Face à l'euphorie suscitée sur le réseau social, Elon Musk est rapidement revenu sur son premier tweet : "Non, c'est une blague (...). Je n'ai prévu d'acheter aucun club de sport".

No, this is a long-running joke on Twitter. I'm not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Dernier de Premier League après deux journées et une défaite 4-0 sur le terrain de Brentford ce week-end, ManU pèse un peu plus de 2 milliards de dollars à Wall Street. Une broutille pour l'homme le plus riche de la planète qui ne semble toutefois que peu intéressé par ce type d'investissement.

Le journal britannique 'The Daily Mirror' a rapporté l'année dernière que les Glazer, qui ont fait face à une large opposition des fans sur leur gestion du club depuis son acquisition en 2005 pour 790 millions de livres, étaient prêts à vendre, mais seulement s'ils recevaient une offre de plus de 4 milliards de livres.

Ce mercredi, citant des personnes proches de la famille américaine, 'Bloomberg' affirme que les Glazer pourraient céder une participation minoritaire dans le club aux 20 titres de champion d'Angleterre. Les propriétaires ont eu des discussions préliminaires sur la possibilité de faire entrer un nouvel investisseur, ont indiqué les sources de l'agence, soulignant que la famille n'est toutefois pas encore prête à céder le contrôle total de ManU, qui pourrait être valorisé près de 5 Mds£ (6 Mds$).

Après avoir bondi en début de séance, le titre réduit ses gains et n'avance plus que de 1,7% à Wall Street.