Apptio annonce sa collaboration avec Microsoft

(Boursier.com) — Apptio Inc, fournisseur leader d'applications SaaS de Technology Business Management (TBM) annonce sa collaboration avec Microsoft. L'objectif : déployer sa plateforme de décision financière dans le cloud de Microsoft pour permettre aux entreprises de faire migrer et d'optimiser leurs workloads. "L'adoption du cloud, et la grande variété de services et de modèles de consommation présents, ont donné aux entreprises la flexibilité nécessaire pour suivre le rythme de l'économie numérique. Cependant, cette flexibilité peut conduire à des surprises lorsque la facture arrive", a déclaré Ralph Loura, SVP et CIO, Lumentum. "La collaboration entre Microsoft et Apptio aidera les dirigeants d'entreprise à consommer les services cloud de Microsoft avec la visibilité et le contrôle dont ils ont besoin, et sur lesquels leurs entreprises comptent."

Chaque service au sein de l'entreprise, que ce soit la finance, les ressources humaines, la chaîne logistique ou le marketing, dispose d'une application de gestion qui rationalise les processus et fournit des enseignements et des analyses. Pour Apptio comme pour Microsoft, offrir aux DSI une application de nouvelle génération orientée données fait partie des priorités.

Grâce à cette collaboration, Apptio va proposer une application moderne de gestion des affaires informatiques permettant aux clients qui migrent vers le cloud de Microsoft d'exploiter leurs données pour prendre des décisions en temps réel, optimiser leurs investissements et avoir accès à des analyses en profondeur.

En s'appuyant sur la puissance de Dynamics 365, Apptio va permettre à son moteur phare de prévision des coûts et de planification d'ingérer des données provenant de systèmes de gestion du capital humain (HCM) et de planification des ressources de l'entreprise (ERP), ainsi que d'autres sources financières et opérationnelles. Apptio permettra aussi d'extraire automatiquement les données transformées issues de Power BI pour personnaliser les analyses, les enseignements, le reporting et le développement applicatif. La richesse des données fournies par Apptio sur les dépenses informatiques contribuera à améliorer le système de gestion Dynamics 365, offrant ainsi aux entreprises de toutes tailles une vision globale de leurs investissements.