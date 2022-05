Applied Materials rattrapé à son tour par les problèmes de 'supply chain'

(Boursier.com) — Le leader américain des équipements destinés à la production de semi-conducteurs a publié jeudi soir des comptes solides, mais légèrement inférieurs aux attentes du marché, citant des problèmes de chaîne d'approvisionnement. A Wall Street, le titre Applied Materials cédait environ 1,5% autour de 109$ dans les cotations post-séance, en réaction à cette publication. Le cours d'"AMAT" a perdu plus de 29% depuis le début de l'année, victime de la correction des valeurs technologiques.

Après un 1er trimestre fiscal record, le groupe, basé à Santa Clara en Califonie, a été rattrapé au 2e trimestre fiscal par les pénuries de composants liées notamment à la politique "zéro covid" de la Chine. Le bénéfice net a grimpé à 1,54 milliard de dollars contre 1,33 Md$ un an plus tôt (+15,8%), et le bénéfice par action s'est élevé à 1,85$, mais le consensus des analystes tablait sur 1,9$.

Une demande plus forte que jamais, mais...

Le chiffre d'affaire trimestriel a progressé de 12% sur un an pour atteindre 6,25 milliards de dollars, alors que les analystes de Refinitiv attendaient 6,38 Mds$.

Pour le trimestre en cours, "AMAT" a aussi fait état de prévisions de bénéfices et de ventes inférieurs aux attentes. Le directeur général, Gary Dickerson, a indiqué que le demande "n'a jamais été aussi forte", mais que le groupe était "limité par les problèmes récurrents de chaîne d'approvisionnement".