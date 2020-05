Applied Materials rate le consensus, mais...

(Boursier.com) — Applied Materials, le géant américain des équipements destinés à la production de semi-conducteurs, a publié hier soir des comptes sans grand relief pour son second trimestre fiscal. Le groupe a réalisé un bénéfice net de 755 millions de dollars soit 82 cents par titre, contre 666 millions de dollars et 70 cents par action un an auparavant. Les revenus se sont appréciés de 12% à 3,96 milliards de dollars. Le consensus FactSet était logé à 93 cents de bénéfice par action pour 4,1 milliards de dollars de facturations. Le groupe estime cependant que la demande sous-jacente demeure solide...

Les dernières annonces du 'fondeur' TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), qui prévoit d'établir une usine de 12 milliards de dollars en Arizona, constituent d'ailleurs, outre une victoire pour Trump, le signal que l'industrie ne se porte pas si mal.