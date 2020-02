Applied Materials rassure, STMicroelectronics grimpe

(Boursier.com) — Dans le sillage d'Applied Materials, qui évolue sur de nouveaux plus hauts à Wall Street, STMicroelectronics progresse de 2,3% à 29,2 euros à Paris. Le leader des équipements de production de semi-conducteurs a publié hier soir des résultats et une guidance supérieurs aux attentes de la place. Le groupe américain table désormais, pour son second trimestre fiscal, sur un bénéfice par action allant de 98 cents à 1,10$ pour des revenus compris entre 4,14 et 4,54 Mds$. En comparaison, le consensus était de 91 cents de bpa et 4,05 Mds$ de recettes. A l'heure du Big Data et de l'IA, le groupe estime être en mesure de délivrer "une solide croissance à deux chiffres sur les activités semi-conducteurs" cette année. Les analystes parlent de résultats très positifs, qui semblent tempérer les inquiétudes quant au risque que l'épidémie de coronavirus fait courir aux fabricants de puces.