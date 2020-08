Applied Materials : prévisions solides

(Boursier.com) — Applied Materials, leader des équipements destinés à la production de semi-conducteurs, a publié hier soir des comptes trimestriels supérieurs aux attentes et une solide guidance financière. Pour le trimestre clos, troisième trimestre fiscal, Amat a rapporté des revenus de 4,4 milliards de dollars contre 4,2 milliards de consensus. Le bénéfice par action a représenté quant à lui 1,06$, contre 95 cents de consensus. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus allant de 4,4 à 4,8 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice par action allant de 1,11 à 1,23$. Le consensus est de 1,02$ de bénéfice par titre sur la période. Gary Dickerson, CEO du groupe, salue le travail et l'agilité des employés et fournisseurs, Applied Materials opérant désormais aux niveaux de productivité antérieurs au covid.