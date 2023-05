Applied Materials : perd du terrain après les résultats

(Boursier.com) — Applied Materials recule en pré-séance à New-York. Le géant américain des équipements destinés à la production de semi-conducteurs a dépassé les attentes des analystes au deuxième trimestre mais ses prévisions ont déçu. Sur les trois mois clos fin avril, la société a enregistré un bénéfice net de 1,56 milliard de dollars, ou 1,86$ par action, contre 1,54 Md$ ou 1,74$ par titre il y a un an. Le bénéfice ajusté par titre a atteint 2 dollars contre 1,85$ à la même période l'an dernier et 1,83$ de consensus. Les revenus ont atteint 6,63 Mds$ (+6,2%). Sur le troisième trimestre, Applied Materials mise sur un bpa ajusté de 1,56$ à 1,92$ pour des ventes allant de 5,75 à 6,45 Mds$. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice ajusté par action de 1,66$ pour des revenus de 6,06 Mds$.

"Nos perspectives à plus long terme sont très positives car les semi-conducteurs deviennent un marché mondial plus vaste et stratégiquement plus important et les inflexions technologiques majeures sont rendues possibles par l'ingénierie des matériaux, créant des opportunités de croissance démesurées pour Applied ", a déclaré Gary Dickerson, directeur général d'Applied Materials.

Lors de la conférence de présentation des résultats, la direction a expliqué que les principaux marchés de l'électronique grand public, y compris les PC et les smartphones, restent faibles. Elle a également indiqué que les prix et l'utilisation des usines de fabrication de puces mémoire avaient diminué au cours du trimestre, tandis que les stocks ont augmenté.