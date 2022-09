Applied Materials : nouvelles restrictions pour les ventes à la Chine ?

(Boursier.com) — Le ministère américain du Commerce annoncera le mois prochain des restrictions supplémentaires sur la vente de semi-conducteurs pour l'IA et les outils de fabrication de puces à la Chine, selon l'agence Reuters, qui rapporte que le département du Commerce publiera ses nouvelles réglementations basées sur les restrictions communiquées dans des lettres plus tôt cette année à KLA Corp, Lam Research Corp et Applied Materials. Des sources ont déclaré à Reuters que la réglementation inclurait probablement des actions supplémentaires contre la Chine et que l'agence prévoyait d'ajouter d'autres entités chinoises de 'superinformatique' à une liste noire commerciale. Une source a déclaré que les règles pourraient également imposer des exigences de licence aux expéditions vers la Chine de produits contenant les puces ciblées. Le DoC codifierait également les restrictions qui ont été envoyées à Nvidia et Advanced Micro Devices.