Applied Materials massacré à Wall Street, malgré ses solides perspectives

(Boursier.com) — Applied Materials, colosse américain des équipements de production de semi-conducteurs, décrochait hier soir de 8% après bourse à Wall Street. Le titre ne réagissait pas à la publication financière trimestrielle, mais plutôt à un rapport selon lequel le groupe ferait l'objet d'une enquête criminelle aux Etats-Unis pour avoir potentiellement enfreint les restrictions à l'export vers la Chine. 'Amat' ferait donc l'objet, selon Reuters, d'une enquête du ministère de la Justice concernant ses relations avec le plus grand fabricant de puces chinois, Semiconductor Manufacturing International Corp. Le DoJ américain cherche à savoir si Applied Materials a vendu des équipements pour des centaines de millions de dollars sans les licences appropriées, précise Reuters, citant des sources non identifiées et proches du dossier.

"Applied Materials a révélé pour la première fois en octobre 2022 qu'il avait reçu une assignation du bureau du procureur américain du district du Massachusetts demandant des informations relatives à certaines expéditions pour des clients chinois", a déclaré la société dans un communiqué relayé par Bloomberg. "L'entreprise coopère avec le gouvernement et reste déterminée à respecter les lois mondiales, notamment les contrôles à l'exportation et les réglementations commerciales", ajoute Applied Materials.

Quoi qu'il en soit, ces informations ont éclipsé la publication trimestrielle plutôt solide du groupe. Bloomberg rappelle que la SMIC a été inscrite sur une liste d'entités en décembre 2020 par le Ministère américain au Commerce, du fait de liens présumés entre le fabricant de puces et l'armée chinoise. Ainsi, les entreprises américaines désireuses de faire du commerce avec cette société ont besoin d'une autorisation spéciale.

Applied Materials a par ailleurs dévoilé hier soir des comptes trimestriels supérieurs aux attentes de marché. Pour le quatrième trimestre fiscal, le bpa ajusté a représenté 2,12$, tandis que les ventes sont restées relativement stables à 6,72 milliards de dollars. Le consensus était d'à peine 2$ de bénéfice ajusté par action pour 6,54 milliards de dollars de revenus. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 4% en glissement annuel. Ainsi, les revenus de l'exercice totalisent 26,52 milliards de dollars, en augmentation de 3%, tandis que le bénéfice ajusté par action atteint 8,05$, en hausse de 5%.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre est attendu proche de 6,47 milliards de dollars (plus ou moins 400 millions de dollars), bien au-dessus du consensus, alors que le bpa ajusté sur la période entamée est anticipé entre 1,72 et 2,08$ - soit un milieu de fourchette largement supérieur au consensus. Les comptes et perspectives sont donc solides, soutenus par les commandes des grands concepteurs de semi-conducteurs qui ouvrent de nouvelles usines, ainsi que par l'effet sectoriel positif de la vague d'investissements dans l'intelligence artificielle.