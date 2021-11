Applied Materials manque le consensus, blâme la 'supply chain''

(Boursier.com) — Les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont limité la croissance du fabricant d'équipements de production des semi-conducteurs Applied Materials, qui a publié jeudi soir des comptes jugés décevants pour son 4e trimestre fiscal. Les prévisions du groupe sont aussi ressorties en-deçà des attentes des analystes.

A Wall Street, le titre Applied Materials abandonnait plus de 5% dans les cotations post-séance après cette publication. A la clôture de jeudi, le titre avait terminé sur un record, à 158,74$ (+1,77%) et a bondi de 84% depuis le début 2021, soutenu par la forte demande pour les composants électroniques et les machines permettant de les produire.

Pour le trimestre achevé fin octobre, les ventes du groupe basé à Santa Clara en Californie se sont élevées à 6,12 milliards de dollars contre 4,69 Mds$ un an plus tôt (+30%), mais le consensus compilé par le cabinet FactSet tablait sur 6,39 Mds$. Le bénéfice net est ressorti à 1,71 Mds$ (1,89$ par action) contre 1,13 Md$ (1,23$ par action) un an plus tôt, un bond de 51%. En données ajustées, le bpa a atteint 1,94$, un peu moins que 1,96$ attendu par le consensus.

Pour le 1er trimestre de l'exercice 2022 en cours, "AMAT" table sur un bpa de 2,01$ et des revenus de 6,16 Mds$, alors que les analystes attendaient respectivement 2,01$ et 6,5 Mds$.