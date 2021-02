Applied Materials: les bénéfices portés par la forte demande de puces

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Applied Materials, leader des équipements destinés à la production de semi-conducteurs, a publié jeudi soir après la clôture de Wall Street des résultats supérieurs aux attentes pour son premier trimestre fiscal achevé fin décembre..

A Wall Street, l'action Applied Materials a réagi par une hausse de 4,6% dans les cotations électroniques après la clôture, ce qui lui permettrait d'inscrire un record si cette hausse se confirmait vendredi en séance. Le titre avait fini jeudi en recul de 1,9% sur la séance, mais il gagne 31% depuis le début de l'année, et a grimpé de 70% depuis un an.

Au 1er trimestre fiscal, le bénéfice net du sous-traitant de l'industrie des "semis" a atteint 1,13 milliard de dollars (1,22$ par action) contre 892 millions de dollars (0,96$ par action), en hausse de 26% sur un an. En données ajustées (hors frais de restructuration, primes de départ et autres dépenses non récurrentes), le bénéfice par action (bpa) s'est élevé à 1,39$ contre 0,98$ en 2020. Les analystes du consensus FactSet tablaient sur un bpa de 1,28$.

Les ventes trimestrielles ont bondi de 24% pour atteindre 5,16 Mds$, contre 4,16 Mds$ un an plus tôt, et 4,98 Mds$ attendus par les analystes.

Croissance supérieure aux marchés attendue en 2021 et au-delà

Pour le 2e trimestre de son exercice en cours, "AMAT" prévoit un bpa ajusté de 1,44 à 1,56$, pour de revenus de 5,19 à 5,59 Mds$, mieux que les attentes du marché, qui s'élevaient à 1,28$ par action pour 4,96 Mds$ de ventes.

Le directeur général d'Applied Materials, Gary Dickerson, cité par le communiqué du groupe, a indiqué que la demande pour ses machines avait accéléré au 1er trimestre, ajoutant que "les nouvelles tendances macro-économiques et industrielles engendrent une consommation accrue de silicium dans un vaste éventail de marchés et d'applications".

Il a estimé que les produits du groupe le placent dans "une très bonne position pour croître à nouveau plus vite que ses marchés en 2021 et au-delà".