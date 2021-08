Applied Materials en très forte croissance

(Boursier.com) — Applied Materials, géant américain des équipements destinés à la production de semi-conducteurs, a affiché sur son troisième trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes. Sur ce trimestre clos début août, le bénéfice net a plus que doublé à 1,72 milliard de dollars et 1,87$ par titre, contre 841 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,9$, contre 1,77$ de consensus. Les revenus se sont appréciés quant à eux de 41% à 6,2 milliards. L'activité des systèmes semi-conducteurs a généré des recettes de 4,45 milliards, au plus haut historique, contre 4,27 milliards de consensus. 'Amat' anticipe, pour le trimestre entamé, des revenus de 6,33 milliards de dollars, plus ou moins 250 millions de dollars, contre 6,04 milliards de consensus.

Le groupe compte donc parmi les rares bénéficiaires de la pénurie actuelle de 'semis', alors que les producteurs du secteur font le maximum pour renforcer leurs capacités. Même les équipements du groupe destinés à la fabrication d'anciens types de 'puces' profitent de cette forte demande.