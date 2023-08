Applied Materials dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Applied Materials, géant des équipements de production de semi-conducteurs, s'adjugeait 2,4% après bourse hier soir à Wall Street. Le groupe a battu le consensus pour son troisième trimestre fiscal et livré une guidance solide. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 1,90$, environ 10% de plus que le consensus, tandis que les revenus ont reculé de 1,5% à 6,43 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 6,2 milliards environ. Pour son quatrième trimestre fiscal, Amat prévoit des ventes d'environ 6,51 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 5,9 milliards. Le bpa ajusté du trimestre d'octobre est anticipé entre 1,82 et 2,18$, contre 1,6$ de consensus.

Le directeur financier, Brice Hill, a indiqué qu'environ 5% des équipements de fabrication de 'wafers' (plaque de matériau semi-conducteur) d'Applied Materials étaient dédiés au marché de l'IA. Cela se compare à 20% pour les puces des centres de données et à 10% à 15% pour les équipements dédiés à l'Internet des objets. "Si vous considérez 5% comme un montant relativement faible, nous pensons qu'il augmente rapidement et constituera une charge de travail importante à l'avenir", a glissé le dirigeant.