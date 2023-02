Applied Materials dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Applied Materials, le géant américain des équipements de production de semi-conducteurs, a annoncé des résultats du premier trimestre fiscal dépassant les attentes de Wall Street, citant une activité de services en croissance. 'Amat' a gagné 1,72 milliard de dollars, ou 2,02 dollars par action, sur la période, contre 1,79 milliard de dollars un an avant. Le bpa ajusté a été de 2,03$ par action. Les revenus ont augmenté de 7% pour atteindre 6,74 milliards de dollars. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à ce que la société affiche un bpa ajusté de 1,93$ pour des ventes de 6,69 milliards. Applied Materials a déclaré que l'économie et l'industrie des semi-conducteurs étaient confrontées à des défis cette année, mais le groupe pense surperformer ses marchés. Cette "résilience est étayée par nos positions solides auprès de clients leaders sur des inflexions technologiques clés, un important carnet de commandes de produits différenciés et une activité de services en croissance", a affirmé le directeur général Gary Dickerson

Applied Materials anticipe des ventes d'environ 6,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, plus ou moins 400 millions de dollars, malgré les 'défis continus' de la chaîne d'approvisionnement et une perte d'environ 250 millions de dollars liée au problème de cybersécurité d'un fournisseur récemment annoncé. Le groupe table sur un bpa ajusté compris entre 1,66 et 2,02$ pour le trimestre. Le consensus FactSet était de 1,76$ de bpa ajusté pour des ventes de 6,29 milliards de dollars.